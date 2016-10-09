У Литві проходять парламентські вибори: вже проголосували майже 30% виборців

У Литві в неділю, 9 жовтня, проходять парламентські вибори. За даними на середину дня проголосувало 21,56% виборців, а разом з тими, хто проголосував достроково, явка становила 28,24%.

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Як повідомляє Delfi, у неділю активність виборців була нижчою, ніж чотири роки тому. Незважаючи на те, що цього року активнішим було дострокове голосування, загальна явка з достроковими голосами була нижчою, ніж у 2012 році.

У 2012 році, в день виборів до 14 години виборчу волю висловили 25,85% виборців, а достроково проголосували 5,35%, тому сукупний показник тих, хто проголосував, перевищив 31%. Остаточна явка на попередніх парламентських виборах становила 52,93%.

На крісла у 141-місцевому парламенті претендують 12 партій, два блоки і 26 самовисуванців. Депутати будуть обрані на чотири роки.

У Литовській республіці діє змішана виборча система: 71 депутат обирається за одномандатними округами і 70 — у багатомандатному.

Вибори за одномандатними округами проводяться у неділю, коли кандидати обираються, в тому числі, і за партійними списками. Якщо у низці округів з першого разу не буде виявлений переможець, другий тур голосування відбудеться 23 жовтня.