Влада Британії не буде збирати дані про працюючих у компаніях іноземців

Міністр оборони Великобританії сер Майкл Феллон заявив, що мова поки що йде просто про надання державі даних про чисельність таких співробітників, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ці дані, за його словами, допоможуть владі визначати, які професії недостатньо представлені на ринку праці, або стати фактором при вирішенні питання про виділення додаткових віз для іноземних робітників.

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Минулого тижня міністр внутрішніх справ Ембер Радд виступила на конференції консерваторів з промовою, в якій згадала про можливості контролю над кількістю працюючих іноземців в країні.

Потім був опублікований певний документ, в якому йдеться про пропозицію ввести процедуру звітності для приватних компаній.

Цей документ викликав неабиякий скандал. Стів Хілтон, в минулому помічник прем'єр-міністра Девіда Кемерона, назвав його в листі газеті Sunday Times спробою поставити компанії до стовпа ганьби через прийом на роботу іноземців.

Однак в інтерв'ю одному з радіоканалів Бі-бі-сі міністр оборони заявив, що уряд не розглядав можливості введення такої процедури. За його словами, вже зараз приватні компанії проходять процедуру перевірки наявності відповідного працівника в ЄС, перш ніж запросити на роботу іноземця.

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Однак міністр внутрішніх справ у тіньовому кабінеті лейбористів Дайан Еббот заявила, що уряд не в змозі виробити єдину позицію з цього питання.

"Політика торі, спрямована проти іноземців, відображає їх повний політичний провал і йде проти інтересів суспільства в цілому. Ми вимагаємо від них відповіді на питання про те, що вони будуть робити для захисту нашої економіки в ході "Брексита", але з'ясовується, що у них немає ніякого іншого плану, крім жорсткого виходу з ЄС, що поставить під загрозу наш добробут", - заявила вона.

Конфедерація британської промисловості, що представляє інтереси приватного сектора в економіці, привітала рішення уряду відмовитися від вимоги надання компаніями інформації про своїх іноземних працівників.

"Приватні компанії вкладають 45 млрд фунтів щороку в підготовку своїх співробітників, і це дає їм підставу для вироблення власної позиції з питання про міграцію робочої сили, яка йде на користь всьому суспільству", - йдеться в заяві КБП.