Глава МЗС Білорусі: Мінськ розцінює розширення присутності НАТО як виклик

Макей зазначив, що Мінськ намагається зрозуміти логіку своїх партнерів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Нам не хочеться вірити, що НАТО планує здійснити якусь агресію по відношенню до Білорусі", - заявив Макей.

"Ми не сприймаємо це як пряму військову загрозу для Білорусі, але вважаємо це викликом і думаємо про методи адекватного реагування на ці події", - додав глава МЗС.

Він виступив з коментарями про розширення присутності НАТО на прес-конференції, яку провів разом зі своїм польським колегою Вітольдом Ващиковским.

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Візит Макея у Польщу відбувся на запрошення Варшави у зв'язку з 25-річчям підписання Декларації про добросусідство, взаємне визнання та співробітництво між Білоруссю і Польщею.

Влітку 2016 року стало відомо, що НАТО розмістить чотири батальйони в Польщі, Естонії, Латвії та Литві. У липні на саміті у Варшаві генсек альянсу заявив, що ці заходи вживаються у відповідь на дії Росії.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи перед депутатами, заявив, що "білоруська армія оснащена найсучаснішим зброєю і здатна дати відсіч будь-якому агресору".

"Ми разом з російським народом, росіянами, буде захищати спільну Вітчизну тут, на не менш важливому для Росії західному напрямку", - сказав Лукашенко, підкресливши, що Білорусь готова до можливої війни, але виступає за мир.