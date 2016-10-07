Лукашенко: Білорусь разом з Росією буде захищати спільну вітчизну

Про це він сказав, виступаючи із зверненням до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки національних зборів Білорусі, передає БЕЛТА.

"Білоруська армія оснащена найсучаснішею зброєю і здатна дати відсіч будь-якому агресорові. У цьому зв'язку ми можемо говорити про повну модернізацію нашої армії, ми її практично закінчили. Ми її пристосували до тих можливих воєн, які можуть бути розв'язані проти нашої держави - від боротьби в інформаційному просторі до гарячої війни. Але ви повинні розуміти, що все, що я кажу, - це щоб не було війни. Ми не будемо брязкати зброєю заради якоїсь крутизни. Є нагальніші завдання: зберегти мир, дати людям можливість спокійно жити, працювати, ростити дітей", - зазначив Лукашенко.

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Він також підкреслив, що Білорусь - миролюбна країна. "Ми не хочемо вплутуватися ні в які міжнародні конфлікти. Тому не будемо воювати в Сирії: для нас це неможливо, та й не потрібно. Але ми переживаємо за сирійський народ, робимо і будемо надавати посильну допомогу сирійцям. Ми в Україну на танках не поїдемо, ми на тракторах туди поїдемо. Це наші брати, це слов'янська єдність, яку нікому не дозволено зруйнувати", - сказав глава білоруської держави.

"Ми разом з російським народом, росіянами, буде захищати спільну Вітчизну тут, на не менш важливому для Росії західному напрямку", - підкреслив Лукашенко.

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"На цьому західному напрямку ми будемо тут вмирати, захищаючи Білорусь і Росію", - цитує Лукашенка РИА Новости.

При цьому він заявив, що Білорусь буде також захищати свої інтереси.

"Багато діють з позиції сили, і у зв'язку з цим мені також не треба дорікати, що я намагаюся зробити свою державу сильніше. Проводьте щодо нас нормальну політику – і ви завжди будете мати дружню державу".

"Ми не збираємося ні з ким воювати. Ми збираємося просто захистити свої інтереси, і ми це робимо не для війни", - підкреслив Лукашенко.

"Ми це робимо, щоб бачили всі, хто з нами хоче воювати, воювати з нами – собі небезпечно, собі на шкоду", - додав він.

Президент Білорусі акцентував увагу на непростій ситуації в світі, коли в деяких державах гинуть діти, ні в чому не винні мирні жителі. "Чому демократичні держави, які розбомбили і бомблять Сирію, про це не думають? Захиститися хочуть від хвилі біженців. Тут тільки один шлях: допоможіть стати на ноги цим державам, створіть виробництво, щоб люди там працювали. Чому це не робимо?" - поставив риторичне питання Лукашенко.

Він особливо відзначив, що Білорусь зацікавлена в мирі та безпеці, мирному співробітництві з іншими країнами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, що у Білорусі доля бути мостом між Сходом і Заходом. "А поки ми перебуваємо між цими монстрами - Євросоюзом та Росією, а ще далі Китаєм - нам доведеться грати цю роль", - сказав він.