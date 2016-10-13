Двоє спонсорів Трампа вимагають повернути кошти через секс-скандал

Про це повідомляє ТСН з посиланням на NBC News.

"Я не можу висловити моє розчарування недавніми подіями навколо пана Трампа. Я шкодую, що приходив підтримувати Трампа, і, зокрема, дозволяв моєму синові бути частиною цього. Я з повагою прошу повернути мені гроші", - сказав один із спонсорів.

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"Я не можу висловити моє розчарування недавніми подіями навколо пана Трампа. Я шкодую, що приходив підтримувати Трампа, і, зокрема, дозволяв моєму синові бути частиною цього. Я з повагою прошу повернути мені гроші", - сказав один із спонсорів.

Другий донор також попросив повернути його гроші, тому що він "засмучений" через відео, яке поширюється Мережею.

"Я не можу підтримувати сексиста. У мене троє маленьких дітей і я не буду підтримувати сексистську людину", - написав другий донор.

Спонсори розчаровані виходом вульгарною відеоролику минулої п'ятниці, в яком Трамп грубо обговорює жінок.

Водночас старший представник Трампа Джейсон Міллер заявив, що передвиборчий штаб "не знає про будь-яких донорів з таким проханням".