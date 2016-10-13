У Британії заговорили про військове втручання в сирійський конфлікт: Кремль вже відреагував

Про це повідомив в четвер прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив в четвер, що країна повинна розглянути питання військового втручання в сирійський конфлікт, але зазначив, що будь-які дії в Сирії повинні були б бути частиною заходів коаліції на чолі зі Сполученими Штатами.

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«Ми нічого не можемо робити без коаліції, не роблячи це з американцями», – наголосив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, авіаудари по східних районах Алеппо поновилися у вівторок після кількох днів затишшя, що були дані сирійською армією, аби дозволити цивільним особам покинути його.