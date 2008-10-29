Індекс споживчої довіри в США досяг історичного мінімуму

Індекс споживчої довіри, один з основних індикаторів стану економіки США, в жовтні досяг історичного мінімуму, повідомило у вівторок агентство Франс Прес з посиланням на консалтингову компанію Conference Board.Индекс споживчої довіри в США - щомісячний звіт про споживчу довіру на підставі реакції національного настрою на поточну ситуацію. Він відображає ступінь споживчих надій або сумнівів на майбутнє. Індекс обчислюється як відносний показник кількості позитивних і негативних відповідей на загальну кількість відповідей.

За даними компанії, індекс спустився в жовтні до 38 пунктів з 61,4 пункту у вересні. Аналітики прогнозували, що цей показник, який прямо визначає купівельну спроможність ринку, знизиться до 52 пунктів.

Такому різкому падінню індексу передували три місяці помірного зростання.

"Вплив фінансової кризи останніх кількох тижнів безпосередньо позначився на споживчій довірі", - сказала головний економіст Conference Board Лінн Франко.

Індекс споживчої довіри виводиться щомісяця на підставі опитування п`ятьох тисяч домогосподарств, починаючи з 1985 року.

Традиційно індекс споживчої довіри використовується для прогнозування тенденцій у галузі зайнятості і загального стану економіки і вважається випереджаючим індикатором ділового циклу.