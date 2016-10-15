"Безпрецедентні погрози": у Кремлі наїжачились після обіцянки Байдена відповісти на хакерські атаки РФ
16:27, 15 жовтня 2016Світ
2663 0
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував обіцянку віце-президента США Джозефа Байдена в «потрібний час» відповісти на хакерські атаки на Демпартію США.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє РИА "Новости".
«Будемо вживати заходів обережності. Справа в тому, що зростає непередбачуваність і агресивність Сполучених Штатів Америки, подібні погрози на адресу Москви і на адресу керівництва нашої держави є безпрецедентними, тому що ця загроза озвучується на рівні віце-президента США, і, зрозуміло, на тлі такої агресивної лінії, непередбачуваної лінії нам доводиться приймати заходи з захисту інтересів», - сказав Пєсков.
Читайте такожШеф кампанії Клінтон підозрює у зламі своєї пошти російських хакерів
Нагадаємо, раніше Байден в інтерв'ю телеканалу NBC, пообіцяв в «потрібний час» відповісти на хакерські атаки на мережі Демпартії США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter