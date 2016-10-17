США вітають звільнення міста Дабік, що має символічне значення для ІДІЛ
Міністр оборони США Ештон Картер привітав інформацію про те, що група сирійських повстанців, підтримувана Туреччиною, звільнила місто Дабік на півночі Сирії від терористичного угруповання "Ісламська держава".
Про це повідомляється на офіційному сайті оборонного відомства Сполучених Штатів, передає 112 Україна.
"Це більше, ніж просто чергові результати військових у боротьбі з варварським угрупованням. Дабік має символічне значення для ІД", - сказав у своїй заяві Картер.
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За його словами, ІД здійснювало невимовні звірства на території Дабіка. Картер також підкреслив, що звільнення міста додасть новий імпульс кампанії по знищенню ІД в Сирії.
Раніше УНІАН повідомляв, що бійці Вільної Сирійської армії (FSA) взяли під контроль міста Дабик і Соран на півночі країни, які довгий час були під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава".
Місто Дабік займає центральне місце в ідеології "Ісламської держави": саме тут має відбутися фінальна битва з "невірними".