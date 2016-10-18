Справа Онищенка: Лондон готовий прийняти від України запит на екстрадицію нардеп

Про це повідомили Deutsche Welle у Королівській прокуратурі Великої Британії.

«Будь-яка країна з-поза меж Європейського Союзу може напряму звернутися із формальним запитом про екстрадицію до Міністерства внутрішніх справ», - йдеться у повідомленні.

Українські правоохоронні органи можуть у будь-який момент звернутися до британських колег із запитом про екстрадицію втікача, попри те, що між Україною і Великою Британією немає угоди про екстрадицію. Втім українські правоохоронці вже кілька місяців очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка в розшук.

Однак, як припускають у Лондоні, єдиною причиною, чому Київ пішов цим шляхом, можуть бути вимоги українського законодавства щодо оголошення у міжнародний розшук перед поданням запиту про екстрадицію або бажання встановити місцеперебування особи. Адже українські правоохоронці вже кілька місяців очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка в розшук.

У відповіді прокуратури також зазначається, що у Національному антикорупційному бюро України не пояснили, чому до Великої Британії не подано запит про екстрадицію.

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«За процедурою, ми не можемо розпочати процес екстрадиції без оголошення Онищенка в розшук», - відповіли в НАБУ на запит DW.

На уточнююче запитання, про яку саме процедуру йдеться і з яких правових норм вона випливає, в антикорупційному бюро не відповіли. У НАБУ зазначають, що очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка у розшук у жовтні.

Згідно з вимогами британського законодавства, процедура екстрадиції підозрюваних чи засуджених до країн поза межами ЄС є багатоступеневою. Після отримання звернення міністерство внутрішніх справ вирішує, чи розпочинати процес екстрадиції. В разі позитивного рішення документи передаються до суду, який обирає запобіжний захід. Після цього розпочинається судовий процес щодо екстрадиції, який може тривати багато місяців. Стороні, яка зробила запит, зокрема, треба довести в суді відсутність політичних мотивів переслідування підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 серпня Онищенка оголошено у всеукраїнський розшук.