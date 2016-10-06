Онищенко постійно літає з Лондона до Москви, може мати російське громадянство - САП

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Підозрюваний Онищенко, який постійно заявляє про політичний характер кримінального провадження щодо нього, про «недостойність» для його персони українських правоохоронців на надання оцінки його діям, а також робить інші компрометуючі заяви через регулярні Skype-включення, як встановлено нами, черпає такі глибокі переконання скоріш за все під час перебування на території нашого північного «брата», який вкрав частину нашої землі на півдні та приніс війну і смерть на схід»,- написав Холодницький.

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Він зазначив, що Онищенко систематично здійснює перельоти з Лондона до Москви. «Систематично здійснюючи перельоти між Лондоном та Москвою на літаку марки «Embraer 135 BJ», бортовий номер якого складається з ініціалів підозрюваного, він суперечить своїм же заявам щодо постійного місця проживання, яке знаходиться, за його численними відео-включеннями, в лондонських апартаментах», - написав Холодницький.

Наразі САП перевіряє інформацію про отримання Онищенком паспорту громадянина Російської Федерації. «Не чекаючи рішення Інтерполу, сьогодні мною як старшим прокурором – процесуальним керівником погоджено та скеровано компетентним органам Російської Федерації запит про міжнародну правову допомогу з метою подальшої його видачі українській стороні», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 серпня Онищенка оголошено у всеукраїнський розшук.