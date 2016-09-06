Інтерпол продовжує розглядати документи щодо оголошення Онищенка у міжнародний розшук

Про це УНІАН повідомив радник антикорупційного прокурора зі зв'язків з громадськістю Володимир Гайдаш. Зокрема, за його словами, на вихідних з'явилася інформація від офісу Інтерполу про те, що там ще розглядають пакет документів, які по Онищенку подала Україна.

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Наприкінці серпня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що Інтерпол обіцяє визначитися і до 6 вересня дати відповідь щодо подальших кроків у справі Онищенка.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі Онищенко, за останніми даними, перебуває у Лондоні.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 серпня Онищенка оголошено у всеукраїнський розшук.