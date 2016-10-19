Штурм Мосула: Росія зібралася спостерігати за операцією з допомогою космічної розвідки

"Туди перенаправлено апарати космічної розвідки, також в безпосередній близькості до району працюють більше десяти наших повітряних засобів розвідки, в тому числі, безпілотних апаратів", - цитує Герасимова РИА Новости.

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Герасимов підкреслив, що за всім цим "галасом на західних телеекранах необхідно розуміти, що сама операція по суті ще не починалася".

"Ми спостерігаємо тільки зосередження наземного угруповання і обстріли реактивною артилерією і авіацією об'єктів в межах міста", — додав генерал.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".

В операції беруть участь сили Курдистану Пешмерга та іракські сили безпеки Gweru і Qayyarah.

Крім того, військові літаки коаліції США безперервно наносять авіаудари по позиціях бойовиків всередині Мосула.

Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб і вважається "столицею" ІДІЛ.