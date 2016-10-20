Amnesty International звинуватила Росію в атаках на цивільне населення Алеппо

Про це сказано у зверненні Amnesty International до Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Deutsche Welle.

На думку правозахисників, мета сирійської авіації за підтримки російських ВКС в Алеппо - за допомогою бомбардувань домогтися того, щоб місто спорожніло, і взяти його під свій контроль.

Як доказ того, що сирійська і російська авіація завдає цілеспрямовані удари по житлових кварталах, лікарнях, школах, ринках і мечетях, AI опублікувала кадри супутникової фотозйомки.

Читайте такожРосія влаштує потужний штурм сирійського Алеппо через два тижні - Reuters

Водночас вона закликала Генасамблею ООН зробити все можливе, щоб зупинити знищення цивільного населення східного Алеппо. Це особливо важливо після того, як Рада безпеки ООН показала свою "катастрофічну нездатність досягти цієї мети, зазначили правозахисники.

За словами заступника директора з досліджень у регіональному офісі Al в Бейруті Лінн Маалуф, "довіра до ООН перебуває під загрозою" через нездатність вплинути на ситуацію в Сирії.

"Безжальні атаки, розпочаті сирійськими урядовими військами за підтримки Росії, грубо нехтують основоположними нормами міжнародного гуманітарного права", - підкреслила представниця AI.

Крім того, AI обвинуватила Росію в тому, що РФ за допомогою Китаю навмисно блокувала резолюцію Радбезу ООН, покликану припинити кровопролиття в Алеппо. Є свідчення того, що в Сирії застосовуються "найбільш руйнівні російські касетні бомби", стверджує організація.

Обговорення ситуації в Сирії в рамках неформальної пленарної зустрічі Генасамблеї ООН заплановано на сьогодні, 20 жовтня.

Як повідомлялося, останнім часом на Заході стали закликати до запровадження нових санкцій проти Росії за її дії в Сирії, де Москва бере участь у збройному конфлікті на боці режиму Дамаска, а також проти влади Сирії за бомбардування Алеппо. Це бомбардування також вже не раз називали вірогідним військовим злочином. У результаті російських і сирійських урядових повітряних ударів по «повстанській» східній частині міста Алеппо, в першу чергу по об'єктах міської інфраструктури, там за останні тижні загинули сотні цивільних жителів.

Генштаб Росії оголосив про початок припинення вогню в Алеппо з 18 жовтня.