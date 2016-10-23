В "джунглях" Франції зіткнулися мігранти і поліцейські

Про це повідомляє BBC.

Табір у Кале, відомий як "Джунглі", почнуть зносити 24 жовтня. Частина дітей з табору, які мають родичів у Британії, відправлять до них. Інших біженців переселять в інші міста Франції.

Читайте такожНорвегія почала будувати паркан на кордоні з Росією

У центральну Франції планується перевезти близько 7,5 тис. осіб, для них вже приготовані місця. Мігрантів планується доставити на 60 автобусах.

Влада попередила, що поліції, можливо, доведеться застосовувати силу, якщо біженці почнуть перешкоджати знесення наметів і жител.

Табір "Джунглі" розташований в 50 км від Євротунелю під протокою Ла-Манш, що з'єднує Британію та Францію.