Сайт МЗС РФ було зламано, обставини з'ясовуються - ЗМІ

Про це радіостанції «Говорит Москва» повідомили в МЗС РФ.

«Сайт зламано. Ким – це з'ясовують фахівці. Атаки на сайт почастішали з 2013 року», - уточнив представник відомства.

Раніше ЗМІ повідомили, що американський хакер, який переховується під псевдонімом The Jester (Блазень), заявив, що він зламав сайт Міністерства закордонних справ Росії.

Між тим, як повідомив хакер телеканалу CNN, злом був усього лише «попередженням» російській владі, яку Вашингтон звинувачує у спробах вплинути на внутрішні справи США за допомогою комп'ютерних атак.

«Зав'язуйте. Можливо, ви й можете шпиняти сусідні країни, але це Америка. Тут цим нікого не вразити», - заявив він.

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За його словами, він сильно засмутився через п'ятничну масштабну кібератаку, яка тимчасово вивела з ладу частину популярних американських сайтів.

Відомо, що в минулому The Jester обрушував портали ісламістських радикалів, зламував комунікаційні форуми й виявляв потенційні терористичні загрози. Колишні агенти ФБР прозвали його «Бетменом інтернету».

Як повідомлялося, 21 жовтня в США десятки сервісів, у тому числі PayPal, Amazon, Netflix і Twitter, виявилися недоступними через масовані DDoS-атаки невідомих хакерів.

Жителі східного узбережжя США масово скаржилися на недоступність багатьох популярних ресурсів, таких як Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit і Github.

Крім того, проблеми з доступом спостерігалися в багатьох ЗМІ, в тому числі The Verge, Wired, People, CNN, Recode, Business Insider і The Guardian.