Глава Пентагону заявив про плани атакувати Ракку перед захопленням Мосула

Про це повідомляє Слон з посиланням на Reuters.

«Так, операції по атаці міст Мосул і Ракка співпадуть і це частина нашого плану, ми готові до цього», – сказав Картер.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Дату початку операції по звільненню Ракки від ІДІЛ Картер не назвав.

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Офіційні особи США зазначили, що кампанія по захопленню Мосула може зайняти як кілька тижнів, так і кілька місяців. Відзначається, що атака по Рацці посприяє захопленню Мосула.

Картер додав, що курди не збирається приєднуватися до звільнення Ракки.

Місто Ракка контролюється «Ісламською державою» і вважається його столицею.

Раніше ЗМІ повідомили, що на зустрічі Національної ради безпеки обговорювалися операції по захопленню Мосула і Ракки. При цьому США хотіли змінити свою стратегію боротьби з «Ісламською державою», військові пропонували замінити використання ВПС збільшенням поставок зброї курдам і повстанцям в Алеппо.