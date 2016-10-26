Глава Пентагону заявив про плани атакувати Ракку перед захопленням Мосула
Міністр оборони США Ештон Картер заявив про підготовку атаки на місто Ракка, яка відбудеться перед захопленням Мосула.
Про це повідомляє Слон з посиланням на Reuters.
«Так, операції по атаці міст Мосул і Ракка співпадуть і це частина нашого плану, ми готові до цього», – сказав Картер.
Цю інформацію підтвердив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Дату початку операції по звільненню Ракки від ІДІЛ Картер не назвав.
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Офіційні особи США зазначили, що кампанія по захопленню Мосула може зайняти як кілька тижнів, так і кілька місяців. Відзначається, що атака по Рацці посприяє захопленню Мосула.
Картер додав, що курди не збирається приєднуватися до звільнення Ракки.
Місто Ракка контролюється «Ісламською державою» і вважається його столицею.
Раніше ЗМІ повідомили, що на зустрічі Національної ради безпеки обговорювалися операції по захопленню Мосула і Ракки. При цьому США хотіли змінити свою стратегію боротьби з «Ісламською державою», військові пропонували замінити використання ВПС збільшенням поставок зброї курдам і повстанцям в Алеппо.