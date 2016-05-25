Звільнення Ракки від ІДІЛ: Сотні сімей тікають з міста в сусідні провінції

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на канал Sky News Arabia.

За його інформацією, "сотні сімей тікають з Ракки і його околиць", рятуючись від неминучих зіткнень між формуваннями СДС і бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава", які повністю контролюють місто.

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Відзначається, що біженці з Ракки направляються в сусідні провінції, "в основному на північ провінції Алеппо і в Дейр-ез-Зор".

Як відомо, 24 травня воєнізовані загони сирійської опозиції, об'єднані в угруповання СДС, почали наступ на Ракку, що вважається столицею "Ісламської держави". Операція, згідно з твердженнями представників СДС, проводиться "в координації з міжнародною коаліцією на чолі з США і загонами народної міліції провінції Ракка".