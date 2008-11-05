Обама збільшив відрив від Маккейна і може розраховувати на 103 голоси

Кандидат у президенти США сенатор-демократ Барак Обама збільшив відрив у президентській гонці і може розраховувати на голоси 103 вибірників, прогнозують на основі динаміки даних про підрахунок голосів та екзит-поли телекомпанії CNN, NBC і "Фокс".

Кандидат у президенти США сенатор-республіканець Джон Маккейн може розраховувати на голоси 39 вибірників.

Обама перемагає в штатах Пенсільванія (21 голос вибірників), Вермонт (3), Нью-Джерсі (15), Іллінойс (21), Коннектікут (7), Делавер (3), Меріленд (10), Нью-Гемпшир (4), Массачусетс (12), Мен (4) і федеральному окрузі Колумбія (3).

Маккейн перемагає в штатах Кентуккі (8 голосів вибірників), Західна Вірджинія (5), Південна Кароліна (8), Оклахома (7), Тенессі (11).

Таким чином, за попередніми даними, Обама перемагає в 10 штатах і окрузі Колумбія (103 вибірники), Маккейн - в 5 штатах (39 вибірників).

Голосування на виборах президента США завершилося в 20.00 за часом східного узбережжя країни (03.00 за Києвом) у штатах Алабама, Коннектікут, Делавер, Флорида, Іллінойс, Мен, Меріленд, Массачусетс, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Оклахома, Пенсільванія, Тенессі, а також у федеральному окрузі Колумбія, де розташована столиця США місто Вашингтон, повідомляє РІА "Новости".