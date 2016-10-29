Бельгія погодилася на підписання угоди про вільну торгівлю ЄС-Канада

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс підписав у суботу, 29 жовтня, угоду про згоду своєї країни на укладення договору про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою (CETA).

Про це повідомляє МЗС Бельгії, передає «Європейська правда».

Церемонія підписання відбулася у присутності єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, посла Канади в Бельгії Олів'є Ніколоффа і голови бельгійсько-канадської торгової палати Жан-П'єра Танге.

Нагадаємо, прем'єр Канади Джастін Трюдо і президент Європейської ради Дональд Туск повідомили, що Саміт ЄС-Канада, на якому планується підписати угоду про вільної торгівлі, відбудеться в неділю, 30 жовтня.

У п'ятницю, 28 жовтня, парламент Валлонії проголосував за угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою.

28 жовтня посли країн ЄС схвалили пакет документів щодо угоди про ЗВТ з Канадою і домовилися про проведення письмової процедури прийняття угоди Радою ЄС до півночі п'ятниці.

27 жовтня в Бельгії було досягнуто внутрішнього консенсусу щодо угоди про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою.

Раніше повідомлялося, що парламент бельгійського регіону Валлонія вирішив не надавати право уряду Бельгії на підписання угоди про торговельно-економічне співробітництво між ЄС і Канадою (CETA).

Столичний регіон Брюссель слідом за Валлонією відмовився схвалити ратифікацію угоди про торговельне співробітництво між Євросоюзом і Канадою (CETA).

У понеділок прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що йому поки не вдалося заручитися згодою регіональних влад для підписання торгової угоди ЄС-Канада.

Після цього саміт ЄС-Канада, запланований на 27 жовтня і на якому планувалося підписати угоду, був скасований.