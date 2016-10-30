У США спустили на воду новий атомний підводний човен (фото)

Передовий атомний підводний човен "Іллінойс" типу "Вірджинія" було офіційно прийнято на озброєння у США, повідомляє РБК з посиланням на офіційний сайт Військово-морських сил США.

"Відповідна церемонія відбулася в неділю, 30 жовтня, на військовій верфі в місті Гротон (штат Коннектикут). На заході були присутні понад 2,5 тисячі осіб. Участь у церемонії також прийняла перша леді країни Мішель Обама, саме вона віддала команду про введення судна в експлуатацію", - йдеться у повідомленні.

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"Спасибі за надану мені можливість бути пов'язаною з вами, вашими родинами та з "Іллінойсом", - звернулася до присутніх на заході військовим перша леді.

Як наголошується на сайті відомства, "Іллінойс" здатен виконувати безліч завдань - від військових ударів і пошуково-рятувальних операцій до проведення наукових досліджень. Довжина човна становить 115 метрів. Його будівництво велося протягом останніх п'яти років.

За даними видання UPI, "Іллінойс" став 13-м судном підводних човнів типу "Вірджинія", що стоять на озброєнні ВМС США. Судно має можливість атакувати берегові цілі крилатими ракетами "Томагавк" і вести таємне довгострокове спостереження за сухопутними і морськими цілями.