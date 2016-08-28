ВМС США взяли на озброєння новий атомний підводний човен

Йому присвоєно ідентифікаційний номер 786, повідомляє Associated Press. На створення підводного човна пішло майже п'ять з половиною років. Церемонія введення атомного підводного човна в експлуатацію відбудеться 29 жовтня в Гротоне, штат Коннектикут - там, в центрі виробництва підводних човнів компанії Electric Boat Corporation, підрозділу корпорації General Dynamics, проводилася остаточна збірка.

Читайте такожПентагон планує витратити $13 мільярдів на новий підводний човен – ReutersМорські випробування підводного човна пройшли задовільно.Будівництво підводного човна обійшлося в $2,7 млрд. Це буде 13-й за рахунком човен класу "Вірджинія".

Всього американський флот замовив ще 15 підводних човнів класу "Вірджинія", і 10 з них знаходяться в стадії будівництва. Останню з субмарин цієї серії планується поставити ВМС в 2023 році, вона стане 28-ю в своєму класі.