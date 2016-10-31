Есмінець ВМС США достроково залишив Чорне море

Про це повідомляє Дождь з посиланням на турецький портал Leucothea, що відслідковує рух суден протокою Босфор.

US Navy's Arleigh Burke Class Destroyer "USS CARNEY" DDG 64 departed BlackSea after 6 days southbound on the Istanbul Strait (7:30 am local) pic.twitter.com/GpxmRc5ul4 — Leucothea (@Leucothea_ra) October 30, 2016

USS Carney увійшов у Чорне море 24 жовтня. Корабель оснащений системою ПРО "Іджіс", що дозволяє перехоплювати балістичні ракети та завдавати ракетних ударів.

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Відповідно до конвенції Монтре, кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в його акваторії 21 добу.

Як повідомляє Росбалт, дії USS Carney, можливо, пов'язані з виходом у Середземне море групи ВМФ Росії на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".

Зараз російські кораблі рухаються до Сирії вздовж узбережжя Північної Африки.