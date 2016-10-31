Есмінець ВМС США достроково залишив Чорне море

07:54, 31 жовтня 2016
Світ
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Американський есмінець USS Carney залишив акваторію Чорного моря, провівши там лише шість днів замість дозволеного 21.

Американський есмінець USS Carney достроково покинув Чорне море / c6f.navy.mil

Про це повідомляє Дождь з посиланням на турецький портал Leucothea, що відслідковує рух суден протокою Босфор.

USS Carney увійшов у Чорне море 24 жовтня. Корабель оснащений системою ПРО "Іджіс", що дозволяє перехоплювати балістичні ракети та завдавати ракетних ударів.

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Відповідно до конвенції Монтре, кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в його акваторії 21 добу.

Як повідомляє Росбалт, дії USS Carney, можливо, пов'язані з виходом у Середземне море групи ВМФ Росії на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".

Зараз російські кораблі рухаються до Сирії вздовж узбережжя Північної Африки.

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