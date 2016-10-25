РФ може використати бойові кораблі на чолі з "Адміралом Кузнєцовим" для ударів по Алеппо – Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

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Вказавши на те, що кожна країна має право задіяти в міжнародних водах такі бойові групи морських кораблів, як ці, Столтенберг сказав: «Бойова група може бути використана, щоби збільшити спроможність Росії в бойових операціях у Сирії та завдати навіть більше авіаударів по Алеппо. Це викликає серйозне запитання та занепокоєння щодо російських зобов’язань працювати над політичним вирішенням конфлікту в Сирії».

Генсек НАТО наголосив, що активізація авіаударів російськими літаками погіршить гуманітарну ситуацію в Алеппо.

«Ми закликаємо Росію зробити свій внесок у політичне вирішення ситуації, виконати режим припинення вогню та припинити бомбардувати Алеппо. Наше занепокоєння полягає в тому, що група кораблів із «Кузнєцовим» може бути використана як платформа для збільшення авіаударів по цивільних в Алеппо», – підкреслив Столтенберг.

Як відомо, група військових кораблів у складі єдиного в російських збройних силах авіаносця «Адмірал Кузнєцов», атомного ракетного крейсера «Петро Великий», який є найбільшим у світі бойовим кораблем такого класу, двох протичовнових кораблів «Североморськ» та «Віце-адмірал Кулаков», і кораблів супроводження оминула Велику Британію й зараз прямує до Гібралтару. Це найбільша група російських військових кораблів, яка з’являлася біля берегів Європи з 2014 року.