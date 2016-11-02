Президентська кампанія-2018 у РФ: Путін шукає шляхи для перемоги, вимагає високої явки й побоюється сепаратизму

Про це повідомили джерела в адміністрації російського президента, передає РБК.

Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко скликав політтехнологів, щоб обговорити президентські вибори.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювався порядок майбутньої президентської кампанії, технології, які могли б використовуватися, а також "політичне майбутнє системи".

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Експертам, за словами джерел, було запропоновано висловитися про те, як влада може ефективно виграти вибори президента" і як в цілому "зберегти стійкість політичної системи".

Також, розповідає джерело і підтверджує федеральний чиновник, перед Кирієнком "ставиться завдання м'якше вибудувати відносини з регіонами, не нагинаючи губернаторів": "У Кремлі, зокрема, побоюються, що в умовах економічної кризи підніме голову сепаратизм".

Раніше російський опозиціонер Ходорковський закликав Захід розробити стратегію відносин з РФ після Путіна.