Російський опозиціонер закликав Захід розробити стратегію відносин з РФ після Путіна

На його думку, керівництву західних країн варто вже зараз розробляти стратегію відносин з Росією, розрахованих на період, коли президентом буде не Володимир Путін, а хто-небудь інший, передає РБК.

Він також заявив, що модернізація країни неможлива без політичної конкуренції і через відсутність розвинутого громадянського суспільства.

Читайте такожБільше половини американців негативно ставляться до Путіна – опитування

Ходорковський вважає, що Росії історично зумовлений європейський шлях розвитку. На його думку, прийти до нього Росія зможе за допомогою Німеччини, яка може закласти фундамент цікавої та корисної дискусії, в якій би йшлося "не про Путіна та його непередбачувану зовнішню політику, а про процеси, які б неодмінно відігравали роль для російського суспільства та для економіки".

Ходорковський також заявив, що тільки в цьому випадку Захід краще, ніж у 1991 році, підготує себе до тих змін, які відбудуться у Росії.

Нагадаємо, в середині вересня Ходорковський запустив проект "Замість Путіна", метою якого є вибір альтернативного кандидата у президенти на виборах 2018 року.