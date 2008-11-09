Президент Бразилії кличе до "нової фінансової архітектури"

Президент Бразилії Луїс Інасіо ЛУЛА да СІЛВА закликав світову спільноту створити "нову фінансову архітектуру". З такою заявою він виступив в Сан-Паулу на церемонії офіційного відкриття дискусії "фінансової двадцятки" (G-20), присвяченої подоланню світової фінансової кризи.

Як передає РІА «Новости», за словами бразильського президента, в нинішній ситуації необхідно збільшити контроль за фінансовими ринками, оскільки сліпа віра в здатності ринку до саморегулювання "зруйнувалася як картковий будиночок", спричинивши найбільшу в новітній історії фінансову кризу.

Потрібні нові, значно жорсткіші правила регулювання ринків, які б забезпечили повнішу участь у світовій економіці країн, що розвиваються, вважає бразильський президент.

Зустріч міністрів фінансів і керівників Центробанків країн "Групи 20" (фінансова G-20) в Сан-Паулу завершиться 9 листопада. Саміт глав держав-членів «великої двадцятки» відбудеться 15 листопада у Вашингтоні. Він буде присвячений боротьбі з глобальною фінансовою кризою.