Атомна субмарина, на якій загинули 20 осіб, прибула у Примор'я

Атомний підводний човен, на якому в результаті НП у суботу загинули 20 осіб, у неділю вранці прибув у тимчасовий пункт базування в Примор`ї і пришвартувався біля причалу, повідомив РІА “Новости” помічник головкому ВМФ Росії, капітан першого рангу Ігор Дигало. "Човен з району ходових випробувань у Японському морі здійснював рух самостійно у супроводі рятувального судна "Саяни". Головна енергетична установка працює нормально. Радіаційний фон у нормі", - сказав Дигало.

Під час ходових випробувань у Тихому океані в першому і другому відсіках підводного човна відбулося несанкціоноване спрацьовування системи пожежогасіння. Загинули 20 осіб, ще 21 потерпілого було евакуйовано з човна на корабель, що знаходився поблизу, і раніше доставлено до лікувальних установ. Серед загиблих - працівники суднобудівельного підприємства і військовослужбовці.