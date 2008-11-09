Сина Осами бін Ладена депортували з Єгипту
13:11, 09 листопада 2008Світ
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Відмовили і Іспанія, і Велика Британія
Син лідера "Аль-Каїди" Осами бін Ладена депортований з Єгипту.
Омара бін Ладена і його дружину не впустили на територію країни по прильоту з Іспанії і посадили на літак, що вирушив, імовірно, в Катар.
На цьому тижні Іспанія - услід за Великою Британією - відмовила йому в політичному притулку.
Омар бін Ладен - один з 19 дітей найбільш розшукуваного терориста в світі - заявляє, що роками не бачив батька.
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