Сина Осами бін Ладена депортували з Єгипту

Син лідера "Аль-Каїди" Осами бін Ладена депортований з Єгипту.

Омара бін Ладена і його дружину не впустили на територію країни по прильоту з Іспанії і посадили на літак, що вирушив, імовірно, в Катар.

На цьому тижні Іспанія - услід за Великою Британією - відмовила йому в політичному притулку.

Омар бін Ладен - один з 19 дітей найбільш розшукуваного терориста в світі - заявляє, що роками не бачив батька.

Радіо Свобода