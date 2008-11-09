Люди на субмарині "Нерпа" загинули через отруєння фреоном

Атомний підводний човен, на якому сталася НП, технічно повністю справний і не постраждав від несанкціонованого спрацьовування системи пожежогасіння, повідомив журналістів Головнокомандуючий ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцький.

"Огляд відсіків атомного підводного човна, який фахівці провели біля причалу, дозволяє зробити висновок про його повну технічну справність. Бортові системи і технічні пристрої не постраждали від несанкціонованого спрацьовування системи пожежогасіння під час випробувань", - сказав Висоцький.

"Військово-морський Флот братиме участь в розслідуванні причин цієї події і зробить все можливе для надання допомоги сім`ям загиблих", - цитує слова головкому прес-служба ВМФ Росії.

В результаті аварії на атомному підводному човні під час ходових випробувань в Тихому океані загинуло 20 осіб, 21 людина постраждала і госпіталізована. За даними військових медиків, 20 осіб мають отруєння легкого ступеня, одна людина - отруєння середнього ступеня. Загрози для їх життя немає.

Результати судово-медичної експертизи підтверджують, що причиною загибелі людей стало попадання в легені газу фреону, використовуваного при пожежогасінні.

Всього на борту АПЛ було 208 осіб, з яких 81 військовослужбовець.

Субмарина своїм ходом прибула на базу. Реакторний відсік працював в штатному режимі, радіаційний фон в нормі, повідомляє РІА “Новости”.

Як повідомило раніше джерело на Амурському суднобудівельному заводі, підводний човен, де сталася НП, носить назву "Нерпа" і проходив ходові випробування в російських водах Японського моря. Випробування субмарини почалися в кінці жовтня і широко освітлювалися в пресі. Минулого тижня човен в рамках ходових випробувань зробив перше занурення.

Атомний підводний човен "Нерпа" (К-152, проект 971, клас "ЩУКА-Б"), який відноситься до підводних човнів третього покоління, був закладений на заводі в 1991 році. Водотоннажність субмарини складає 8140/12770 тонн, максимальна швидкість - 30 вузлів, максимальна глибина занурення - 600 метрів, автономність - 100 діб, екіпаж - 73 людини, озброєння - 4 торпедних апарати 533 міліметрів, 4 торпедних апарати 650 міліметрів.