Дострокові президентські вибори у Грузії можливі, але...

Екс-спікер парламенту Грузії, керівник «Фонду демократичного розвитку» Ніно БУРДЖАНАДЗЕ не виключає, що в Грузії відбудуться дострокові вибори керівництва країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона сказала сьогодні в ефірі радіо «Эхо Москвы».

«Зараз політичні процеси проходять достатньо активно в Грузії, і звичайно ж, ці політичні процеси обов`язково поставлять і питання щодо виборів дострокових, і звичайно ж буде дана відповідь, сподіваюся, в рамках Конституції, в рамках законності – будуть вибори, коли вони будуть, хто буде обраний – це вирішувати тільки грузинському народу», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Вона підкреслила, що абсолютно неприйнятною є заява Росії про те, що російське керівництво не вестиме діалог з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, і що керівництво Грузії слід змінити.

«Це категорично неприйнятно. І ніхто в Грузії ніколи не дозволить ні Росії, ні будь-якій іншій країні змінити керівництво держави. Грузія – маленька, можливо, не дуже сильна країна, але вона – суверенна держава і нам, грузинам вирішувати, хто буде нами керувати і кого ми будемо підтримувати», - сказала вона.