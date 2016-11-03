У Лондоні активісти заблокували вхід до посольства Росії

Про це повідомляється в прес-релізі організації, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Активісти протестували проти великомасштабного наступу на сирійське місто Алеппо, яке може розгорнути Росія на тлі виборів у США.

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Зокрема, у воріт російського представництва з'явилася інсталяція, зроблена з пластикових рук. Руки, чіпляючись один за одного, утворюють піраміду. Рука, що знаходиться нагорі піраміди, тягнеться до сітки воріт російського посольства.

"Майбутній наступ Росії на Алеппо під контртерористичними гаслами може означати вбивство тисяч мирних жителів, які не можуть залишити місто. Світові уряди роблять недостатньо для того, щоб зупинити ці наступи", - йдеться в прес-релізі.

Одночасно організація запустила в "Твіттері" хештег #EUsaveAleppo ("ЄС, спаси Алеппо") і закликає своїх прихильників телефонувати до посольства Росії в їх країнах і висловлювати невдоволення.