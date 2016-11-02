Пов'язані з Росією хакери використовували уразливість в Windows - Microsoft

Про це заявила компанія Microsoft, передає РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, мова йде про хакерську групу, яку раніше пов'язували з російським урядом та атаками на американських політиків.

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Microsoft повідомила, що зафіксувала кілька атак з використанням технології «цільового фішингу» — спеціальних персоніфікованих листів. Даний тип атак використовувало хакерське угруповання Strontium, відоме також як Fancy Bear або APT 28.

Для захисту користувачів Windows від подібного роду атак розроблено спеціальний програмний додаток, зазначили в Microsoft. Він вийде 8 листопада.

За словами експерта в американській розвідці, який займається питанням російської кіберактивності, угруповання Fancy Bear співпрацює з ГРУ РФ.

Саме її звинувачували у зломі мереж штабу Демократичної партії, повідомляв The Washington Post з посиланням на джерела в комітеті і експертів з комп'ютерної безпеки.