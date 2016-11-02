Microsoft: до атак на Windows причетні російські хакери, які атакували і Клінтон

За інформацією компанії, мова йде про невеликі хакерські атаки з використанням адресних фішингових листів, за якою стоїть угрупування Strontium, також відоме як Fancy Bear і APT 28, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Microsoft також повідомляє, що 8 листопада буде представлена програма, яка покликана захистити Windows від подібних атак.

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Про уразливість Windows наприкінці жовтня повідомив головний конкурент Microsoft, компанія Google. У повідомленні Microsoft зазначається, що такий крок з боку Google піддав ризику клієнтів компанії.

Деякі фахівці з кібербезпеки стверджують, що угруповання Strontium працює на російську військову розвідку і відповідальне за злом електронних листів Демократичної партії.

Інформація про атаки на сервери американських політиків з'явилася влітку цього року. У липні ЗМІ повідомили, що хакерам, пов'язаним з російською владою, вдалося зламати комп'ютерну програму, яка використовувалася виборчим штабом кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

У вересні спецслужби Великобританії повідомили про те, що російські хакери намагалися атакувати сайти уряду і телекомпаній Сполученого Королівства.

Російська влада заперечує зв'язок з хакерськими атаками.