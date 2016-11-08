У Японії посеред шосе утворилось тридцятиметрове провалля (відео)

На японській дорозі утворилося провалля з глибиною 15 метрів та довжиною і шириною майже 30. Про це повідомляє ТСН.

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Місцева влада евакуювала людей із сусідніх будівель. Чиновники також попередили населення про можливий витік газу і попросили не курити поблизу провалля.

Відео в інтернеті оприлюднили очевидці. На ролику видно, як у дірку падає дорожнє покриття, знаки та світлофор. Причини інциденту наразі з'ясовуються. За однією з версій ґрунт не витримав підземних робіт із розширення метро.