У Японії посеред шосе утворилось тридцятиметрове провалля (відео)
13:28, 08 листопада 2016Світ
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Частина п'ятисмугового шосе пішла під землю.
У Японії посеред шосе утворилось провалля / REUTERS
На японській дорозі утворилося провалля з глибиною 15 метрів та довжиною і шириною майже 30. Про це повідомляє ТСН.
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Місцева влада евакуювала людей із сусідніх будівель. Чиновники також попередили населення про можливий витік газу і попросили не курити поблизу провалля.
Відео в інтернеті оприлюднили очевидці. На ролику видно, як у дірку падає дорожнє покриття, знаки та світлофор. Причини інциденту наразі з'ясовуються. За однією з версій ґрунт не витримав підземних робіт із розширення метро.
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