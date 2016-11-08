У США одночасно з президентськими виборами голосують за новий Конгрес

Про це повідомляє DW.

До Палати представників - нижньої палати Конгресу США - обираються 435 членів. Нині у нижній палаті Конгресу республіканці мають найсильнішу більшість з 1928 року - 246 місць (у демократів - 186). Щоб змінити розстановку сил на свою користь, демократам слід збільшити своє представництво щонайменше на 30 місць.

Читайте такожШтаб Трампа: його не усунули від ведення Twitter

До Сенату 8 листопада мають бути обрані 34 члени. За Конституцією США, кожен з 50-ти штатів представлений у Сенаті двома членами. Ще один голос має віце-президент, який за посадою є головою Сенату. Вибори до Сенату проходять кожні два роки одночасно з виборами до Палати представників, однак склад верхньої палати оновлюється на третину. Кожен сенатор обирається на шість років. Нині більшість у Сенаті мають також республіканці. Демократам необхідно здобути на нинішніх виборах щонайменше 4 місця, щоб отримати більшість.

Як відомо, законодавчий орган США, за Конституцією, суттєво обмежує та стримує владу президента. Конгрес США, зокрема, ухвалює закони та ратифікує міжнародні договори, а також ухвалює федеральний бюджет. Крім того, Конгрес призначає на посади суддів Верховного суду і високопоставлених чиновників федерального уряду. Палата представників також має право ініціювати імпічмент президента, обвинувачення за яким мають затвердити дві третини депутатів Сенату.