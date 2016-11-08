У США одночасно з президентськими виборами голосують за новий Конгрес

15:42, 08 листопада 2016
Світ
246 0

У вівторок, 8 листопада, у Сполучних Штатах одночасно з президентськими виборами проходять також вибори до Конгресу.

REUTERS

Про це повідомляє DW.

До Палати представників - нижньої палати Конгресу США - обираються 435 членів. Нині у нижній палаті Конгресу республіканці мають найсильнішу більшість з 1928 року - 246 місць (у демократів - 186). Щоб змінити розстановку сил на свою користь, демократам слід збільшити своє представництво щонайменше на 30 місць.

Читайте такожШтаб Трампа: його не усунули від ведення Twitter

До Сенату 8 листопада мають бути обрані 34 члени. За Конституцією США, кожен з 50-ти штатів представлений у Сенаті двома членами. Ще один голос має віце-президент, який за посадою є головою Сенату. Вибори до Сенату проходять кожні два роки одночасно з виборами до Палати представників, однак склад верхньої палати оновлюється на третину. Кожен сенатор обирається на шість років. Нині більшість у Сенаті мають також республіканці. Демократам необхідно здобути на нинішніх виборах щонайменше 4 місця, щоб отримати більшість.

Як відомо, законодавчий орган США, за Конституцією, суттєво обмежує та стримує владу президента. Конгрес США, зокрема, ухвалює закони та ратифікує міжнародні договори, а також ухвалює федеральний бюджет. Крім того, Конгрес призначає на посади суддів Верховного суду і високопоставлених чиновників федерального уряду. Палата представників також має право ініціювати імпічмент президента, обвинувачення за яким мають затвердити дві третини депутатів Сенату.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter