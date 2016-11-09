NYT змінила прогноз з 80% перемоги Клінтон на перемогу Трампа

Ближче до закінчення підрахунку ймовірність його президентства видання оцінило вище 90%.

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Вперше за весь час голосування на виборах президента США газета The New York Times допустила перемогу республіканського кандидата Дональда Трампа.

На даний момент, ймовірність перемоги Трампа оцінюється в 95%, тоді як до початку голосування «спідометр» вказував на 80% імовірність перемоги кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

За даними на цю хвилину CNN, Трамп заручився підтримкою 232 виборщиків при необхідних 270, в той час, як Клінтон - 209.

У теж час, дані NBC News вказують на показники 244 проти 209 на користь Трампа.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Кандидат, який перемагає в штаті, отримує всі голоси так званих виборщиків, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті.

На другому, формальному етапі, виборщики голосують за президента. Загальна кількість виборщиків – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.