Трамп провів перші телефонні переговори з Ердоганом

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, передає РБК-Україна.

Зокрема, президенти обговорили співпрацю між двома країнами та боротьбу з тероризмом у регіоні.

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Також Ердоган привітав Трампа з "несподіваною перемогою" і зазначив, що Туреччина і США об'єднані взаємною повагою, загальними інтересами і цінностями.

Раніше в середу, зазначає агентство, Ердоган зробив публічну заяву, в якій висловив надію, що перемога Трампа призведе до "корисних кроків" на Близькому Сході.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням виграшу в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.