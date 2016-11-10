CNN назвав можливих кандидатів на посади в уряді за президентства Трампа

Як йдеться на сайті CNN, з приходом нового президента доведеться змінити близько 4 тисяч урядових посад, в тому числі деякі з найбільш важливих в уряді США.

Команда Трампа працює над можливими кандидатурами, але є не так багато республіканців, які були близькими до виборчої кампанії Трампа.

Як стверджує телеканал, більшість представників естеблішменту у Вашингтоні трималася від Трампа на відстані витягнутої руки. Інші, в тому числі деякі колишні чиновники від республіканців, повністю відмовилися підтримувати його.

На думку експертів, особи з оточення прихильників Трампа можуть увійти як в його уряд, так і в його внутрішнє коло у Білому домі.

Зокрема, за чутками, на посаду керівника апарату може претендувати колишній спікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч. Також розглядаються кандидатури губернатора штату Нью-Джерсі та керівника перехідного штабу Трампа Кріса Крісті, колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані та голови Республіканського національного комітету Райнса Прібуса.

На посаду радника президента з національної безпеки розглядається кандидатура відставного генерал-лейтенанта армії США Майкла Флінна. На посаду директора з комунікацій - кандидатура старшого радника Трампа у виборчій кампанії з комунікацій Джейсона Міллера.

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Також CNN називає кандидатуру прес-секретаря Трампа під час президентських перегонів Хоуп Хікс, яка раніше працювала у PR-кампанії та просувала бренди доньки Трампа Іванки.

Кандидатура Джейсона Міллера також розглядаєтьсяна посаду прес-секретаря Білого дому. На цю посаду ще претендує головний стратег Республіканського національного комітету Шон Спайсі.

При цьому на посаду секретаря оборони США (міністра оборони) претендує сенатор від штату Алабама Джеф Сешинз. Крім того, називаються імена колишнього сенатора від штату Міссурі Джима Талента, екс-сенатора від штату Арізона Джона Кіла та члена Палати представників від штату Каліфорнія Данкана Хантера.

На посаду генерального прокурора США претендують вже згадувані Джеф Сешинз, Кріс Крісті та Руді Джуліані.

Разом з тим, на посаду секретаря Держдепартаменту розглядаються кандидатури Джефа Сешинза, Ньюта Гінгріча, старшого наукового співробітника в Американському інституті підприємництва та колишнього посла США при ООН Джона Болтона, президента Ради з міжнародних відносин Річарда Хааса та сенатора від штату Теннессі Боба Коркера.

Окрім того, кандидатура Руді Джуліані розглядається на посаду секретаря внутрішньої безпеки та на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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Кандидатура нейрохірурга Бена Карсона розглядається на посади секретаря з питань освіти або секретаря охорони здоров'я і соціальних служб.

Також, на посаду секретаря казначейства (міністра фінансів) розглядаються кандидатури банкіра і продюсера кінофільмів Стівена Мнучіна (Нючіна) та інвестора Карла Ікана.

На посади старших радників претендують консультант і аналітик Келліенн Конвей, заступник керівника виборчої кампанії Девід Боссі, бізнесмен Стівен Беннон, Райнс Прібус та Хоуп Хікс.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Барак Обама близько 3:30 ранку зателефонував Трампу, щоб привітати його з перемогою у виборах та запросити у четвер, 10 листопала, до Білого дому, щоб обговорити можливість "забезпечення успішного перехідного періоду поміж нашими президентствами".

Обама також зазначив, що мирна передача влади є визначною ознакою американської демократії.