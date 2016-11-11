Штурм Мосула уповільнився через атаки смертників (фоторепортаж)

Про це повідомив у п'ятницю, 11 листопада, агентству AP бригадний генерал Хайдер Фадхіл, пише Deutsche Welle.

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Армія Іраку продовжує наступ на контрольоване терористами "Ісламської держави" (ІД) місто Мосул з півдня, підрозділи спецпризначенців ведуть бої на його східних околицях.

З півночі місто оточують курдські загони пешмерга, а із заходу наступають шиїтські ополченці.

Як повідомляв УНІАН, іракські сили безпеки готувались до штурму аеропорту Мосула, який знаходиться на південній околиці міста, щоб посилити тиск на бойовиків ІДІЛ.