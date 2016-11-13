Якою буде нова адміністрація Трампа: The New York Times дізнався імена претендентів на посади

За даними видання, на посаду держсекретаря претендують: Джон Р. Болтон - екс-представник США в ООН за часів Джорджа Буша, Боб Коркер - сенатор від штату Теннессі та голова комітету у закордонних справах Сенату, Н'ют Гінгріч - екс-спікер Палати представників Конгреса США, Залмай Халілзад - екс-посол США в Афганістані та Стенлі МакКрістл - екс-командувач армії США в Афганістані.

«Кого б Трамп не вибрав, ідеолога або досвідченого у зовнішній політиці діяча з минулих республіканських адміністрацій, складність для нього буде полягати в тому, що Держдепартамент є центральним елементом в зробленому після 1945 року експерименті з будівництва альянсів і глобалізму, а Трамп заявляв, що припинить його ", - йдеться в статті.

Крім того, видання називає 5 кандидатів на посаду міністра оборони США. Серед кандидатів - Келлі Ейотт - cенатор США, член комітету Сенату з питань збройних сил, відставний генерал-лейтенант армії США Майкл Флінн - екс-директор Розвідуправління Міноборони, Стівен Хедлі - екс-радник президента США Дж. Буша з нацбезпеки, Джон Кайл - екс-сенатор від Аризони, Джефф Сешнс - сенатор від Алабами, є відомим противником імміграції.

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У статті не виключається, що майбутній глава Пентагону скасує дві ініціативи, прийняті при правлінні чинного президента США Барака Обами, а саме про дозвіл жінкам служити в збройних силах на будь-яких посадах, в тому числі у всіх бойових підрозділах, а також дозвіл відкрито нести службу особам, які змінили стать.

Серед кандидатів на посаду секретаря казначейства - Томас Баррак - виконавчий голова Colony Capital, приватний інвестор у нерухомість, Джеб Хенсарлінг - член Палати представників США, Стевен Мнучін - керував фінансовим відділом виборчої кампанії Трампа, а також був партнером в банку Goldman Sachs, та екс-губернатор Міннесоти Тім Поленті.

У публікації також наводяться імена претендентів і на інші посади.

У США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.