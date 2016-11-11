Вибори в США показали розкол за 12 параметрами: ЗМІ проаналізували карту голосування (інфографіка)

Вибори президента США показали, що кандидата демократів більше підтримують космополітичні жителі великих міст, освічені люди, і більшою мірою - расові меншини, ніж біле населення, передає Ліга.Новости.

Оплотами Демократичної партії у територіальному плані залишаються успішно інтегровані в глобальну економіку тихоокеанські штати Нью-Йорк і регіон Нової Англії.

Однак демократи втратили традиційні для них штати Іржавого поясу - Огайо, Мічиган і Пенсільванію, які за останні кілька десятиліть перетворилися на зосередження соціально-економічних проблем і багато в чому програли конкуренцію на світовому ринку.

Саме голосування в цих штатах дозволило Дональду Трампу перемогти на виборах і розширити вплив республіканців з традиційних бастіонів у Техасі, штатах Середнього Заходу і Біблійного поясу на вотчини демократів в Іржавому поясі.

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Популістськими гаслами радикального скорочення податків і створення мільйонів робочих місць кандидат проклав шлях до розширення соціальної бази Республіканської партії за рахунок синіх комірців, які раніше підтримували демократів і навіть освічених людей, незадоволених глобалізацією. Хоча більшість бідних американців і робітничого класу, як і раніше голосують за демократів, у цих категорій стався зсув симпатій на користь республіканського кандидата.

Крім цього, республіканці зміцнили позиції серед американців з невисоким рівнем освіти, жителів сільської місцевості, релігійних виборців й американців за 45 років, частина з яких вважають себе аутсайдерами в умовах глобалізації й голосують за кандидата, який принаймні на словах обіцяє повернути цей процес назад.

Вибори закріпили тенденцію розколу Америки, адже обидва табори отримали приблизно однакову кількість голосів. А це означає велику політичну турбулентність у наступні чотири роки.

Як повідомлялося, в США відбулися президентські вибори, на яких виграв кандидат Республіканської партії Дональд Трамп. Набравши на кілька сотень тисяч голосів виборців менше, ніж кандидат демократів Хілларі Клінтон, через особливості американської виборчої системи мільярдер отримав найбільше місць у Колегії вибірників, яка формально обирає президента США - 306 проти 232 у кандидата демократів.