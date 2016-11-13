Трамп розповів про обіцяну "стіну" на кордоні із Мексикою і депортацію мільйонів людей

Новообраний президент США Дональд Трамп розповів, що стіна на кордоні з Мексикою подекуди буде просто сітчастою огорожею. Також він планує депортувати з Америки чи відправити до в'язниці близько трьох мільйонів нелегальних мігрантів.

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Про це Трамп заявив на каналі CBS у неділю, 13 листопада, повідомляє "Німецька Хвиля".

"Люди, які є злочинцями, мають історію злочинів, є членами банд, наркодилерами, їх може бути два мільйони, навіть три мільйони, ми вивеземо їх з країни або ми їх ув'язнимо", - заявив Трамп.

Він уточнив, що у майбутньому проекті стіни на кордоні з Мексикою не скрізь використовуватиметься цегла та інші схожі матеріали. "Подекуди може бути сітчаста огорожа", - сказав Трамп. Однак запевнив, що в інших місцях буде повноцінна стіна.

Як повідомлялося, в ході своєї передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв серйозно посилити імміграційне законодавство Штатів. Зважаючи на терористичні загрози в Європі і США він виступив за заборону вільного в'їзду в країну мусульман. Також Трамп пообіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб захистити країну від "гірших з мексиканців". він обіцяв, що у разі перемоги на виборах його першим пріоритетом буде депортація з країни тисяч нелегальних мігрантів, які вчинили злочини. Серед інших обіцянок було спорудження стіни на кордоні з Мексикою.