У Москві тяжко поранений заступник голови Центробанку

Заступник голови правління Центробанку Росії Андрій Козлов госпіталізований у критичному стані після замаху, що стався в середу ввечері на території московського футбольного клубу "Спартак".

Близько 21.00 двоє невідомих злочинців убили водія Козлова і завдали кількох тяжких поранень самому заступнику голови правління Центробанку, а потім втікли з місця події. Наразі лікарі борються за його життя: у Козлова тяжкі вогнепальні поранення в груди і живіт, які потребували термінової операції.

Лента.ру