Путін схвалив створення об'єднаної групи військ Росії та Вірменії

Про це йдеться в розпорядженні російського президента, опублікованому на офіційному порталі правової інформації РФ.

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"Доручити Міноборони Росії провести за участю МЗС Росії переговори з вірменською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені РФ зазначену Угоду..." - йдеться розпорядженні.

Як повідомляє 112.ua, згідно з проектом, Росія і Вірменія "в цілях забезпечення безпеки сторін у Кавказькому регіоні колективної безпеки" створять Об'єднане угруповання ЗС двох країн, здатне забезпечити "адекватне реагування на збройний напад (агресію), а також на інші виклики і загрози безпеці сторін".

Крім цього, згідно з проектом положення, командувач угруповання буде призначатися верховним головнокомандувачем Вірменії за погодженням з верховним головнокомандувачем ЗС РФ і в мирний час буде підпорядковуватися начальнику Генштабу Вірменії, а у воєнний - "залежно від складності обстановки", ще й командуючому військами російського Південного військового округу.

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У документі також зазначено, що сторони будуть самостійно здійснювати матеріально-технічне і фінансове забезпечення своїх військ, виділених до складу Об'єднаного угруповання.

"Ця угода не спрямована проти третіх держав", - підкреслюється в проекті. Угоду планується укласти на п'ять років з автоматичним продовженням на наступні п'ятирічки, якщо жодна із сторін не заявить про бажання припинити таку співпрацю.