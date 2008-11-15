Сьогодні у США відкриється антикризовий саміт

Сьогодні у Вашингтоні в будівлі Національного музею будівництва відкриється перший антикризовий саміт лідерів 20 найбільш економічно розвинених держав (G20).

Як повідомляє РІА «Новости», саміт відкриється вранці за вашингтонським часом (15.00 за київським).

У роботі саміту візьмуть участь лідери держав-членів "групи 20", ЄС, ООН, МВФ, Світового банку та Форуму фінансової стабільності.

Учасники саміту обговорять заходи для реформування світової фінансової системи та виведення світової економіки з кризи.

Довідка УНІАН. До G20 належать країни «Великої вісімки» та найбільші країни, які розвиваються: Аргентина, Австралія, Бразилія, КНР, Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Південна Корея, Туреччина, а також ЄС як окрема структура.