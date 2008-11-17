Медведєв пояснив, навіщо робити довшим термін президентства в Росії

Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, виступаючи на зустрічі з членами Ради з міжнародних відносин (CFR) у Вашингтоні, послався на досвід США та Франції.

Відповідаючи на запитання, чому Ви вирішили продовжити термін повноважень президента Росії, російський президент сказав:

«Наша Конституція в цілому, на мою думку, дуже вдала. Вона сучасна, вона містить саме той набір прав і свобод, які сьогодні є актуальними, сучасними. Це Конституція президентської республіки. А Росія, на мою думку, може існувати тільки як сильна президентська республіка. Росія дуже велика, дуже складна, складається з величезної кількості суб`єктів Федерації, багатоконфесійна країна. І нічим іншим, окрім як президентською республікою, вона, напевно, бути не може. Як, власне, і Сполучені Штати Америки можуть бути тільки президентською республікою.

Але це не означає, що наша Конституція ідеальна, і сенс цих змін пов`язаний з тим, щоб створити стабільність на певний перехідний період. Я вважаю, що в найближчі роки – я не знаю, скільки це може бути – 30, 40, 50 років – Росії необхідна стабільна політична система, яка включає стабільний, сильний парламент і сильну президентську владу. При цьому бажано, щоб вони були розведені в часі щодо формування, тому моя пропозиція – п`ять років для Державної Думи і шість років для Президента.

Світ змінюється. Достатньо пригадати Конституцію, яка існувала у Франції в часи де Голля. Там був семирічний президентський термін. І, на мій погляд, він відіграв добру роль, щоб Франція розвинулася як сильна держава. Але в якийсь момент законодавці вирішили, що цей термін вже не актуальний і скоротили його на два роки. Я не знаю, можливо мине 30-40 років, і ті завдання, які стоять сьогодні перед державою, будуть вирішені. І тоді ми можемо повернутися до якихось інших термінів. Але це вже буде не моя проблема, принаймні.

Стенограма зустрічі на президентському сайті