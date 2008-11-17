Польща може скасувати перехід на професійну армію

Польський уряд може відкласти на два роки скасування обов`язкової армійської строкової служби через низьку зацікавленість поляків служити в професійній армії. Згідно з планами польської влади, професійна армія мала бути створена в Польщі в 2010 році. Про це сьогодні пише польська газета Polska.

Створення професійної армії є однією з найважливіших реформ, які обіцяв зреалізувати лідер ліберальної "Громадянської платформи" (РО) Дональд ТУСК після того, як очолив уряд восени 2007 року. Планувалось, що в грудні поточного року до війська будуть призвані останні 1200 поляків, а з 2009 в армію йтимуть лише ті, хто захоче.

Таким чином, з 2010 року у польській армії служили би виключно професійні військові.

"Однак недобір бажаючих служити в армії призведе до того, що в наступному році армія проведе обов`язковий набір. У наших збройних силах вже зараз не вистачає солдатів, й армія не має ідеї, як зацікавити військовою службою", - відзначає видання.

Офіційно уряд не відмовляється від раніше оголошених планів, але неофіційно визнає, що професіоналізація армії може зайняти більше раніше планованого часу.

Польща хоче мати в своїй армії 120 тисяч професійних військових, однак поки вдалося зацікавити службою 78 тисяч поляків. "Шанси, аби в найближчі два роки вдалося заохотити ще 42 тисячі, є мало реальними", - каже колишній міністр оборони РП Олександр ЩИГЛО.

Нинішній глава оборонного відомства Богдан КЛІХ не виключає можливості продовження обов`язкового набору в армію.

В урядовому законопроекті, який передбачає створення професійного армії, немає запису про конкретну дату скасування обов`язкової армійської служби.

"Таким чином уряд може в будь-який момент скористатись обов`язковим набором", - пише Polska.

Польські власті розраховують на те, що в армії залишаться поляки, які були призвані до служби. Щоправда, експерти сумніваються в тому, що військові досягнуть значних успіхів в цій справі.

"Якщо на бідному сході країни охочих (служити в армії) є багато, то в багатшій центральній частині Польщі та на Сльонську, ситуація набагато гірша. Крім цього, професійні військові теж залишають службу", - відзначає газета.

О.ЩИГЛО, який керував оборонним відомством в уряді голови опозиційної нині партії "Право і справедливість" (PiS), назвав невідповідальним створення професійної армії до 2010 року. Він також висловив думку, що ця реформа форсується бажанням глави "Громадянської платформи" Д.ТУСКА отримати політичні бали на президентських виборах в 2010 році. "Мова йшла про те, аби в 2010 році, один з кандидатів на президента міг сказати молодим людям: я скасував обов`язкову службу в армії", - сказав О.ЩИГЛО.

Довідка УНІАН. "Чиста" зарплата (після оподаткування) солдата у Польщі становить 1,82 тис. злотих (трохи більше 600 доларів).

Капітан польської армії заробляє близько 1100 доларів, полковник - від 1800 до 2300 доларів, генерал - від 2450 до майже 4 тисяч доларів.

Номінальна зарплата у Польщі у третьому кварталі зросла до близько 1000 доларів, а так звана “чиста” – до 720 доларів.