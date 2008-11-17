Венесуела збудує перший ядерний реактор за сприяння Росії

Атомний реактор буде побудований в провінції Суліа на північному заході Венесуели за сприяння Росії, заявив президент Венесуели Уго Чавес на мітингу своїх прихильників в місті Маракайбо, у зв`язку з очікуваним наприкінці листопада візитом до Каракаса президента Російської Федерації Дмитра Медведєва.

"Атомний реактор, призначений для використання ядерної енергії в мирних цілях, буде незабаром збудований в провінції Суліа і названий на честь венесуельського ученого минулого століття Умберто Фернандеса Морана", - цитуються в повідомленні міністерства зв`язок і інформацію Венесуели слова Чавеса.

Раніше Чавес заявляв, що Венесуела зацікавлена в ядерній енергетиці "для медичних цілей і вироблення електроенергії" і сподівається на сприяння Росії в цьому питанні. "У Бразилії є кілька атомних реакторів, у Аргентини вони теж є. У нас теж буде власний реактор", - пообіцяв Чавес.

Наприкінці вересня голова російського уряду Володимир Путін під час зустрічі з Чавесом повідомив про те, що Росія готова розглянути можливість співпраці з Венесуелою у використанні атомної енергії.

РІА “Новости”