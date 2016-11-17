Збитки від землетрусу в Новій Зеландії можуть перевищити $1,5 мільярди

Таке припущення висловив прем'єр-міністр країни Джон Кі в інтерв'ю радіопрограмі Newstalk ZB, передає ТАСС.

"Швидше за все, збиток перевищить позначку в 2 млрд (доларів)", - сказав глава уряду. Він відмовився відповідати на питання, як це відіб'ється на економічній стратегії країни в довгостроковій перспективі, але визнав, що стихійне лихо, "безумовно, вплине на бюджет країни, який в даний час є профіцитним".

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У середу ввечері Новозеландська національна сейсмологічна служба GeoNet переглянула свою початкову оцінку магнітуди недільного землетрусу, підвищивши її з 7,5 до 7,8. "Це був колосальним по потужності землетрус, і ми повинні чесно попередити людей про необхідність бути готовими до великої кількості афтершокових підземних поштовхів в майбутньому", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв Погода.УНІАН, 13 листопада в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8, спровокував цунамі, також в регіоні було зафіксовано ще два підземних поштовхи.